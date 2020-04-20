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Крылья помощи: кадры прибытия Ан-124 ВКС РФ в Кишинев с медицинским грузом из Китая

Ян Брацкий
05:00 20.04.2020
Доставка 40 тонн медицинского груза стала первой совместной российско-китайской акцией по борьбе с распространением коронавируса.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Опубликованы кадры прибытия самолета Ан-124 «Руслан» Минобороны Российской Федерации в Кишинев. На борту огромного воздушного судна в столицу республики Молдова был доставлен груз медицинского имущества из Китая, которое официальный Пекин выделил для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Ранее Кишинев обратился к Москве с просьбой оказать содействие в доставке необходимой партии груза из Китайской Народной Республики, сообщили в российском Минобороны.

Самолетом ВКС России было доставлено около 40 тонн медицинского груза. Акция стала первой совместной российско-китайской операцией по борьбе с COVID-19. Ранее, 27 марта 2020 года, Россия самостоятельно направила гуманитарную помощь в Республику Молдова. В нее вошли 10 тысяч тест-систем для диагностики коронавируса.

Президент страны Игорь Додон поблагодарил руководство Российской Федерации и Китая за оказанную помощь.

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