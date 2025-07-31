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Появились кадры освобождения сел Коптево и Новоторецкого в ДНР

Населенные пункты освобождали мотострелки группировки войск «Центр».
2025-07-31 05:00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие 1-й мотострелковой бригады 51-й армии группировки войск «Центр» рассказали, как проходило освобождение сел Коптево и Новоторецкое в Донецкой Народной Республике. Минобороны РФ показало кадры штурма населенных пунктов.

Военнослужащие действовали парами. Они преодолели открытую местность, закрепились на окраине Коптево и провели зачистку, вытесняя противника с укрепленных позиций. При штурме бойцам пришлось преодолевать затопленный противотанковый ров и болотистую местность. Аналогичным образом было освобождено село Новоторецкое.

Украинские боевики пытались сопротивляться, но при прямом контакте с нашими штурмовиками предпочитали отступать. Когда российские подразделения закреплялись на новых рубежах, они атаковали, но безуспешно. Бронетехнику ВСУ уничтожали, и противник откатывался назад.

Во время боя наши военнослужащие неоднократно слышали в эфире речь иностранных наемников, а на позициях находили шевроны. Освобождение Коптево и Новоторецкого позволило продвинуться к рубежам на Красноармейском направлении и создать условия для дальнейшего наступления.

Ранее Минобороны РФ сообщило об освобождении Яблоновки в Сумской области, а также Коптево и Комара в ДНР. В боях за населенные пункты участвовали бойцы группировок войск «Север», «Центр» и «Восток».  

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#ДНР #освобождение #коптево #Новоторецкое
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