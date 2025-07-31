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МО РФ показало кадры из освобожденного Часова Яра в ДНР

Воины крылатой пехоты подняли государственные флаги Российской Федерации и флаги Воздушно-десантных войск на окраинах микрорайонов Шевченко и Южный.
2025-07-31 12:42:46
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министерство обороны России опубликовало кадры из города Часов Яр Донецкой Народной Республики, который освободили подразделения 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии из состава «Южной» группировки войск.

Установить контроль над населенным пунктом удалось в ходе наступательных действий на Краматорско-Дружковском направлении десантников из Иваново, Костромы и Ярославля. Военнослужащие подняли государственные флаги России и флаги ВДВ на окраинах микрорайонов Шевченко и Южный в знак победы над противником.

По данным российского оборонного ведомства, в ходе операции десантники прошли более 20 километров под плотным огнем артиллерии и ударных беспилотников ВСУ. Было зачищено свыше 4,2 тысячи зданий и сооружений, уничтожено более 30 орудий полевой артиллерии и 70 расчетов БПЛА, в плен сдались около 50 украинских военнослужащих. Из города удалось вывести 65 мирных жителей.

В Минобороны подчеркнули, что освобождение Часова Яра стало важным событием в год 80-летия Победы в Великой Отечественной  войне и 95-летия Воздушно-десантных войск.

Министр обороны Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 98-й гвардейской дивизии, отметив их мужество и отвагу при освобождении Часова Яра. Он отметил высокий профессионализм десантников и выразил уверенность, что они и дальше будут достойно выполнять боевые задачи, защищая национальные интересы России.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #МО РФ #часов яр
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