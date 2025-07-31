Расчеты самоходных пушек 2С5 «Гиацинт-С» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» выполнили серию точных ударов по замаскированным опорным пунктам, пунктам управления беспилотниками и живой силе подразделений ВСУ в Луганской Народной Республике.

Разведывательные беспилотники выявили цели в лесополосе. Координаты передали артиллеристам. Получив данные, расчеты оперативно развернули орудия на огневой позиции, навели их на цели и несколькими прицельными выстрелами уничтожили объекты противника. Корректировка огня велась в режиме реального времени, что позволило минимизировать расход боеприпасов и обеспечить высокую точность поражения.

После выполнения огневой задачи артиллеристы быстро сменили позицию, чтобы избежать контрбатарейного огня и атак вражеских FPV-дронов. Уничтожение опорного пункта и площадки для взлета БПЛА снизило активность украинских беспилотников в этом районе, что позволило российским штурмовым подразделениям безопаснее продвигаться вперед.

Самоходные пушки «Гиацинт-С» калибра 152 миллиметра способны поражать цели на расстоянии до 30 километров. Артиллеристы 25-й общевойсковой армии ежедневно поддерживают действия штурмовых подразделений и ведут контрбатарейную борьбу, используя тактику быстрого развертывания и маскировки, чтобы оставаться незамеченными для противника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.