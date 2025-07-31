Водолазы отработали спасение людей и аварийного судна в Арктике

В Мурманской области прошли учения специалистов аварийно-спасательной службы Северного флота. Водолазы и спасатели отработали действия по оказанию помощи аварийному судну и спасению людей, оказавшихся в воде. За тренировкой наблюдала корреспондент Елена Сивонен.

Александр Красик, водолаз с 18-летним стажем, рассказал, что на глубине работать гораздо тяжелее, чем на поверхности. При этом связь с берегом поддерживается постоянно, что особенно важно на глубине более 20 метров.

«Другая среда, там все тяжелее в шесть раз, любое движение, даже вдох. К этому надо привыкать и любить это», - признался Красик.

Чаще всего вода под кораблями мутная, поэтому водолазам приходится выполнять работы на ощупь - обследовать корпуса судов, коммуникации, проводить сварочные работы. Перед погружением специалисты проходят подготовку на берегу - в учебных классах отрабатываются возможные нештатные ситуации.

Во время учений, по легенде, судно получило пробоину и начало тонуть. Спасатели развернули специальные насосы для откачки воды. После этого поступила новая задача - эвакуировать людей, оказавшихся в воде. Для спасения развернули надувной трап.

В условиях арктических вод оперативность особенно важна. Все нормативы на занятиях специалисты Северного флота выполнили на отлично.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.