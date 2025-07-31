Операторы ударных беспилотников ивановских десантников сорвали ротацию украинских боевиков около Часова Яра и Константиновки. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В заявлении российского оборонного ведомства говорится, что противник часто проводит ротацию на передовой и не оставляет попыток доставки личного состава, боеприпасов, продовольствия и других материальных средств.

Операторы российских дронов устраивали засады врагу - выбирали стартовые позиции на дорогах в тылу противника и одновременно с нескольких точек взлета планомерно уничтожали его.

Подразделения 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии нарушили логистику украинских подразделений, в результате чего боевики ежедневно несут колоссальные потери в технике и личном составе.

Ранее российская армия освободила Часов Яр в Донецкой Народной Республике. Населенный пункт под контроль взяла «Южная» группировка войск.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.