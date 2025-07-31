Военнослужащие группировки войск «Юг» уничтожили миномет ВСУ и два украинских орудия производства НАТО. Минобороны России показало кадры поражения целей.

Минометный расчет украинских боевиков обнаружили в районе населенного пункта Константиновка. Его уничтожила наша артиллерия. Там же расчет БПЛА сжег 105-мм орудие М101 производства США.

На Северском направлении подразделения 2-й гвардейской артиллерийской бригады 3-й общевойсковой армии нанесли удар по 105-мм гаубице L119 производства Великобритании.

Благодаря действиям нашей артиллерии и расчетов БПЛА штурмовики группировки войск «Юг» успешно продвигаются на линии боевого соприкосновения.

Ранее Минобороны РФ показало кадры уничтожения боевиков ВСУ ракетами «Искандера». Удар наносился по лагерю ВСУ под Черниговом.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.