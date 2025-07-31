МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Артиллеристы показали уничтожение миномета и орудий ВСУ производства НАТО

Миномет и гаубицу L119 сожгли огнем артиллерии, а по орудию М101 производства США удар нанес расчет БПЛА.
2025-07-31 15:56:50
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие группировки войск «Юг» уничтожили миномет ВСУ и два украинских орудия производства НАТО. Минобороны России показало кадры поражения целей.

Минометный расчет украинских боевиков обнаружили в районе населенного пункта Константиновка. Его уничтожила наша артиллерия. Там же расчет БПЛА сжег 105-мм орудие М101 производства США.

На Северском направлении подразделения 2-й гвардейской артиллерийской бригады 3-й общевойсковой армии нанесли удар по 105-мм гаубице L119 производства Великобритании.

Благодаря действиям нашей артиллерии и расчетов БПЛА штурмовики группировки войск «Юг» успешно продвигаются на линии боевого соприкосновения.

Ранее Минобороны РФ показало кадры уничтожения боевиков ВСУ ракетами «Искандера». Удар наносился по лагерю ВСУ под Черниговом.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #артиллерия #миномет #бпла
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
2
Воентех
3
«Военная приемка» в Беларуси
4
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
5
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
6
Инженеры водной стихии
7
Рота БМПТ. Терминатор в бою
8
Патрон против дрона
9
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
10
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 