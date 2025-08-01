Волонтеры Мурманской области сшили сотню антидроновых одеял для бойцов СВО

В Мурманской области добровольцы наладили производство антидроновых одеял для участников специальной военной операции. Антидроновое покрывало состоит из трех слоев - прочной ткани «Оксфорд», космоодеяла с алюминиевым напылением и нетканого материала спанбонд. Оно способно скрывать бойца от тепловизоров на протяжении 40 минут, рассказала корреспондент Елена Сивонен.

«Цех у нас этот молодой, он работает полгода где-то. За это время в районе 100 одеял мы уже сделали, отправили», - поделился волонтер Алексей Чернов.

На изготовление одного стандартного одеяла уходит около 20 минут, но если требуется маскировка под траву, работа может занимать до шести часов.

«Шьешь это одеяло и всегда думаешь о том, что это поможет ребятам выжить», - поделилась волонтер Людмила Ермольчик.

Помощь бойцам оказывают жители всей области. Александр Жуков дома круглосуточно печатает на 3D-принтерах хвостовики для боеприпасов и изготавливает диэлектрические щупы для разминирования.

«Лучше пусть лопата взорвется, но зато человек останется жив», - говорит он.

В регионе активно плетут маскировочные сети и костюмы, изготавливают саперные ключи, кошки и переходники. Елена Апостол руководит 11 пунктами плетения сетей, откуда за год на передовую отправили более 2,3 тысячи изделий.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.