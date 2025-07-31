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Под Александроградом дроноводы сожгли пикап ВСУ с подкреплением

Украинских боевиков хотели перебросить на передовую для усиления позиций.
2025-07-31 05:13:13
© Фото: Минобороны РФ

Пикап ВСУ с личным составом сожгли российские операторы FPV-дронов в районе Александрограда на Южно-Донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ.

Военнослужащие группировки «Восток» обнаружили автомобиль, на котором украинские боевики пытались доставить личный состав на огневые позиции для проведения ротации.

Операторы FPV-дронов сорвали ротацию, заблаговременно поразив автомобиль противника. В результате боевикам не удалось усилить позиции ВСУ на передовой.

Ранее российские дроноводы сожгли пункты управления БПЛА ВСУ в Александрограде.

Материал подготовили Дима Иванов и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #ДНР #ВСУ #Южно-Донецкое направление #FPV-дроны #Александроград
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