ВС РФ за неделю нанесли семь групповых ударов по военным объектам ВСУ

Российские военнослужащие за период с 26 июля по 1 августа нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по противнику, сообщили в Министерстве обороны РФ.

В результате ударов были поражены предприятия украинского военно-промышленного комплекса, инфраструктура военных аэродромов, цеха по производству беспилотников и комплектующих к ним, пункты управления БПЛА дальнего действия, а также склады с робототехническими комплексами, ракетным вооружением и боеприпасами.

Кроме того, удары пришлись по пунктам временной дислокации украинских формирований, националистов и иностранных наемников.

В недельной сводке оборонного ведомства о проведении специальной военной операции также сообщили, что средствами ПВО за этот период уничтожены шесть управляемых авиационных бомб, шесть реактивных снарядов, выпущенных с помощью американской РСЗО HIMARS, три снаряда чешской РСЗО Vampire, управляемая ракета большой дальности «Нептун» и 1 446 беспилотников самолетного типа.

Накануне Минобороны сообщило об освобождении Часова Яра в ДНР. Установить контроль над городом удалось благодаря наступательным действиям группировки войск «Юг».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.