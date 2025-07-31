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В госпитале Вишневского вручили награды участникам СВО

Начальник штаба МТО ВС РФ генерал-лейтенант Владимир Коновалов поблагодарил наших военнослужащих и вручил им награды.
2025-07-31 18:20:52
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» © Видео: Минобороны России

В преддверии Дня Тыла Вооруженных сил РФ начальник Штаба материально-технического обеспечения ВС России генерал-лейтенант Владимир Коновалов посетил Главный военный клинический госпиталь им. А. Вишневского, где проходят лечение участники специальной военной операции.

За проявленные мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга он вручил военнослужащим государственные и ведомственные награды, среди которых медаль «За отвагу» и медали «За боевые отличия».

«От руководства Минобороны, от Штаба МТО и от себя лично благодарю вас за все, что вы сделали. Вы - достойные защитники нашей Родины. Спасибо вам», - сказал генерал-лейтенант.

Он также отметил работу персонала госпиталя по материально-техническому обеспечению, вручив сотрудникам благодарности. В госпитале бойцам СВО оказывается высокотехнологичная медицинская помощь, а после выписки они направляются на реабилитацию в ведомственные медцентры и санатории для полного восстановления.

Ранее в реабилитационно-образовательном центре филиала № 2 госпиталя Вишневского прошла церемония вручения удостоверений о повышении квалификации 25 военнослужащим, получившим ранения в зоне СВО. Им также вручили государственные и ведомственные награды, в том числе ордена Мужества и медали «За отвагу». Выпускники смогут продолжить службу на новых должностях в структурах Минобороны.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #МО РФ #госпиталь #МТО #СВО
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