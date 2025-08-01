Дроноводы ВСУ не пережили встречу с российским «Суперкамом»

Расчет беспилотного летательного аппарата Supercam S350 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» обнаружил на правом берегу Днепра в Херсонской области пункт управления украинскими БПЛА, после чего скорректировал по нему огонь российской артиллерии. Несколько точных попаданий уничтожили позиции противника, засевшего в заброшенном здании, сообщает Минобороны России.

Старший оператор с позывным Каспер пояснил, что его задача заключается в ведении круглосуточной воздушной разведки, выявлении пунктов взлета и посадки беспилотников противника, а также мест работы артиллерии ВСУ. По его словам, обнаружить такие точки помогают признаки активности - например, подъезд автомобилей и продолжительность подготовки дронов к запуску.

БПЛА «Суперкам» позволяет вести наблюдение и корректировку огня артиллерии в режиме реального времени днем и ночью, что значительно повышает эффективность поражения целей.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.