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Белоусов провел переговоры с коллегой из Лаоса

Андрей Белоусов констатировал, что Лаос является стратегическим партнером России.
2025-07-31 18:15:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны России Андрей Белоусов провел переговоры с коллегой из Лаоса Кхамлиенгом Утхакайсоном. Об этом сообщает МО РФ. 

Белоусов отметил, что Лаос - стратегический партнер России, при этом обе страны связывают многолетние дружба и сотрудничество. Он добавил, что уже в октябре 2025 года два государства отметят 65-летие со дня установления дипломатических отношений. 

«Мы динамично развиваем отношения в области обороны, военного, военно-технического сотрудничества, регулярно проводим совместные тренировки. У нас есть масштабные проекты в области гуманитарного разминирования, медицины, топографии, военного образования, подготовки кадров», - сказал Андрей Белоусов. 

Ярким примером сотрудничества Москвы и Вьентьяна станет, как заметил российский министр, подписание двустороннего плана стратегического партнерства в военной сфере на 2026-2030 годы. 

В свою очередь Кхамлиенг Утхакайсон поблагодарил российскую сторону за организацию встречи и теплый прием. Он отметил, что отношения двух стран в военной области поступательно развиваются в условиях стремительного осложнения ситуации как в мире, так и в регионе, где находится Лаос. 

Ранее сообщалось, что Белоусов обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с коллегой из Сирии. Встреча прошла в Москве, отметили в российском оборонном ведомстве.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#Россия #армия #Лаос #Андрей Белоусов #Кхамлиенг Утхакайсон
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