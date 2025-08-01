Бойцы материально-технического обеспечения показали работу в День Тыла

Военнослужащие подразделений ЦВО встретили в зоне спецоперации 325-ю годовщину Дня Тыла ВС РФ. Минобороны РФ опубликовало видео их работы.

На опубликованных кадрах специалисты подразделений материально-технического обеспечения (МТО) выполняют ежедневные задачи. Они обеспечивают бойцов горюче-смазочными материалами и боеприпасами, доставляют им продукты питания и воду. Если подвезти провиант на грузовых автомобилях невозможно, это делают на багги и мотоциклах или по воздуху с помощью беспилотников.

Работники тыловых служб также трудятся в районах восстановления боеспособности. Там они разворачивают полевые банно-прачечные комбинаты, хлебопекарни и пункты выдачи воды, а также углубленные продовольственные пункты и столовые, работа которых организована непосредственно под землей из соображений безопасности. В таких районах бойцы могут отдохнуть не только физически, но и психологически.

«Мы здесь пытаемся создать все условия, создать комфорт военнослужащему, вышедшему с боевой задачи, чтобы он пришел в себя, отдохнул, восстановился психологически в первую очередь и был готов к выполнению следующей боевой задачи», - объяснил командир батальона материального обеспечения Андрей Ащеулов.

Ранее министр обороны РФ поздравил военнослужащих с Днем Тыла ВС РФ. Он отметил важность работы специалистов тыловых служб в зоне спецоперации.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.