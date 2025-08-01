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Расчет комплекса «Зоопарк» помог сжечь американскую гаубицу в ДНР

Военнослужащие группировки войск «Восток» уничтожили гаубицу ВСУ американского производства в ДНР. Они показали боевую работу и момент поражения цели.
2025-08-01 06:48:35
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Вражескую 155-мм буксируемую гаубицу M-198 обнаружил расчет комплекса радиолокационной разведки «Зоопарк». Она находилась в лесополосе, откуда украинские боевики вели огонь по позициям наших мотострелков.

Координаты передали оператору, который навел барражирующий боеприпас «Ланцет» на цель. Орудие и личный состав были уничтожены.

Станция «Зоопарк» предназначена для разведки огневых позиций вражеской артиллерии, ракет и комплексов ПВО. Она рассчитывает траекторию ракет и снарядов и может скорректировать огонь наших артиллеристов, чтобы те смогли нанести точный удар.

Ранее бойцы группировки войск «Центр» уничтожили вражеский пункт управления беспилотниками у Красноармейска. Удар нанес расчет миномета «Тюльпан».

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #гаубица #ДНР #ВСУ #ланцет #РЛС «Зоопарк»
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