Расчет комплекса «Зоопарк» помог сжечь американскую гаубицу в ДНР

Вражескую 155-мм буксируемую гаубицу M-198 обнаружил расчет комплекса радиолокационной разведки «Зоопарк». Она находилась в лесополосе, откуда украинские боевики вели огонь по позициям наших мотострелков.

Координаты передали оператору, который навел барражирующий боеприпас «Ланцет» на цель. Орудие и личный состав были уничтожены.

Станция «Зоопарк» предназначена для разведки огневых позиций вражеской артиллерии, ракет и комплексов ПВО. Она рассчитывает траекторию ракет и снарядов и может скорректировать огонь наших артиллеристов, чтобы те смогли нанести точный удар.

Ранее бойцы группировки войск «Центр» уничтожили вражеский пункт управления беспилотниками у Красноармейска. Удар нанес расчет миномета «Тюльпан».

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.