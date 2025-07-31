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Дроноводы ВС РФ уничтожили операторов «Бабы-яги» вместе с гексакоптером

Российские БПЛА также сожгли квадроцикл ВСУ в районе Константиновки.
2025-07-31 09:03:08
© Фото: Минобороны РФ © Видео: Минобороны РФ

Подразделения беспилотной авиации «Южной» группировки войск ликвидировали в районе Константиновки замеченный разведкой квадроцикл украинских боевиков.

В ходе дальнейшего обследования территории вокруг уничтоженного транспортного средства разведчики обнаружили пункт управления беспилотниками ВСУ.

Дождавшись, когда противник начал подготовку к запуску тяжелого гексакоптера «Баба-яга», российские военные нанесли удар сначала по площадке взлета, а затем по укрытию вражеского расчета. В результате атаки пункт управления, гексакоптер и укрытие были полностью уничтожены.

Ранее российские артиллеристы сорвали с помощью «Градов» ротацию украинских боевиков в ЛНР.

Материал подготовили Дима Иванов и Николай Баранов.

#Минобороны #армия #ВСУ #Баба-яга #константиновка #операторы БПЛА
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