Дроноводы ВС РФ уничтожили операторов «Бабы-яги» вместе с гексакоптером

Подразделения беспилотной авиации «Южной» группировки войск ликвидировали в районе Константиновки замеченный разведкой квадроцикл украинских боевиков.

В ходе дальнейшего обследования территории вокруг уничтоженного транспортного средства разведчики обнаружили пункт управления беспилотниками ВСУ.

Дождавшись, когда противник начал подготовку к запуску тяжелого гексакоптера «Баба-яга», российские военные нанесли удар сначала по площадке взлета, а затем по укрытию вражеского расчета. В результате атаки пункт управления, гексакоптер и укрытие были полностью уничтожены.

Ранее российские артиллеристы сорвали с помощью «Градов» ротацию украинских боевиков в ЛНР.

Материал подготовили Дима Иванов и Николай Баранов.