Путин: информация об освобождении Часова Яра соответствует действительности

Президент России Владимир Путин предположил, что украинские боевики пытаются проводить контратаки в Часовом Яре, но при этом информация об освобождении города все равно соответствует действительности.

«Достаточно большой населенный пункт. Мы уже слышали о том, что "это не соответствует действительности". Я могу сказать, что это полностью соответствует действительности», - подчеркнул Путин в разговоре с журналистами на острове Валаам.

Он предположил, что, возможно, боевики пытаются проводить контратаки, но это ничего не изменит. Путин сказал, что при этом, несмотря на то что о взятии Часова Яра объявили вчера, на деле он был освобожден еще несколько дней назад.

Также Владимир Путин заявил, что первый серийный комплекс «Орешник» уже поступил в войска. Он отметил, что в России успешно налажено его серийное производство.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.