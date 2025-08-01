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Путин: информация об освобождении Часова Яра соответствует действительности

Владимир Путин отметил, что заявления Киева относительно ситуации в Часовом Яре говорят о том, что киевский режим не очень информирован о ситуации на линии боевого соприкосновения.
2025-08-01 14:38:30
© Фото: Пресс-служба Минобороны России, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин предположил, что украинские боевики пытаются проводить контратаки в Часовом Яре, но при этом информация об освобождении города все равно соответствует действительности. 

«Достаточно большой населенный пункт. Мы уже слышали о том, что "это не соответствует действительности". Я могу сказать, что это полностью соответствует действительности», - подчеркнул Путин в разговоре с журналистами на острове Валаам. 

Он предположил, что, возможно, боевики пытаются проводить контратаки, но это ничего не изменит. Путин сказал, что при этом, несмотря на то что о взятии Часова Яра объявили вчера, на деле он был освобожден еще несколько дней назад. 

Также Владимир Путин заявил, что первый серийный комплекс «Орешник» уже поступил в войска. Он отметил, что в России успешно налажено его серийное производство.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #ДНР #Донбасс #Контратаки #часов яр
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