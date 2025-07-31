МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Моряков из КНР встретили хлебом-солью во Владивостоке перед началом учений

С 1 по 5 августа пройдут учения РФ и КНР «Морское взаимодействие-2025». Китайские корабли уже прибыли в Россию.
2025-07-31 13:33:37
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Во Владивостоке прошла торжественная встреча отряда боевых кораблей ВМС Народно-освободительной армии Китая, прибывших для участия в совместных учениях «Морское взаимодействие-2025». Гостей встретили по старой русской традиции - хлебом-солью.

В составе китайского отряда - эскадренные миноносцы «Шаосин» и «Урумчи», дизель-электрическая подводная лодка, судно спасения и корабль комплексного снабжения. Российскую сторону на учениях будет представлять отряд кораблей Тихоокеанского флота во главе с большим противолодочным кораблем «Адмирал Трибуц».

«Дружба между нашими народами длится долго, и мы открываем сегодня новую страницу в истории. Дружба военных моряков всегда приносит хороший результат. И улыбки моряков показывают, что наши два государства находятся в едином строю», - сказал заместитель командующего ТОФ Денис Березовский.

Учения «Морское взаимодействие-2025» пройдут с 1 по 5 августа в акватории Японского моря. Экипажи двух стран при поддержке авиации отработают задачи по поиску и спасению на воде, элементы противолодочной и противовоздушной обороны, а также проведут совместные артиллерийские стрельбы.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Китай #армия #учения #ВС РФ #МО РФ #Морское взаимодействие
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
2
Воентех
3
«Военная приемка» в Беларуси
4
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
5
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
6
Инженеры водной стихии
7
Рота БМПТ. Терминатор в бою
8
Патрон против дрона
9
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
10
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 