Моряков из КНР встретили хлебом-солью во Владивостоке перед началом учений

Во Владивостоке прошла торжественная встреча отряда боевых кораблей ВМС Народно-освободительной армии Китая, прибывших для участия в совместных учениях «Морское взаимодействие-2025». Гостей встретили по старой русской традиции - хлебом-солью.

В составе китайского отряда - эскадренные миноносцы «Шаосин» и «Урумчи», дизель-электрическая подводная лодка, судно спасения и корабль комплексного снабжения. Российскую сторону на учениях будет представлять отряд кораблей Тихоокеанского флота во главе с большим противолодочным кораблем «Адмирал Трибуц».

«Дружба между нашими народами длится долго, и мы открываем сегодня новую страницу в истории. Дружба военных моряков всегда приносит хороший результат. И улыбки моряков показывают, что наши два государства находятся в едином строю», - сказал заместитель командующего ТОФ Денис Березовский.

Учения «Морское взаимодействие-2025» пройдут с 1 по 5 августа в акватории Японского моря. Экипажи двух стран при поддержке авиации отработают задачи по поиску и спасению на воде, элементы противолодочной и противовоздушной обороны, а также проведут совместные артиллерийские стрельбы.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.