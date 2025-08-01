Минобороны показало удары FPV-дронов по позициям и технике боевиков

Минобороны России опубликовало кадры работы расчетов FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» по объектам ВСУ в зоне проведения СВО. Запись сделана как с камер самих дронов-камикадзе, так и с беспилотников, фиксировавших последствия ударов.

На записи видно, как операторы FPV-дронов приближаются к различным целям - бронемашинам, автомобилям снабжения, элементам связи и пунктам временной дислокации ВСУ. На одном из отрезков ролика дрон заходит на цель стоящую на дороге, после чего происходит точный подрыв техники. Другие кадры показывают удары по зданию, где находились боевики ВСУ, в момент приближения дрона запись прерывается.

Есть и моменты, снятые с других беспилотников: они фиксируют уже уничтоженную бронемашину на обочине дороги, а также пожары и дым после точных попаданий. Удары наносились в разных районах, что видно по разнообразию ландшафтов - лесополосы, проселочные дороги и участки с разрушенными постройками.

По данным Минобороны, расчеты «Рубикона» регулярно используют FPV-дроны для поражения бронированной техники, транспортных средств, элементов связи и пунктов временной дислокации противника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.