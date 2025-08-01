Дроноводы взорвали пункты управления гексакоптерами ВСУ «Баба-яга»

На Южно-Донецком направлении в районе села Александроград в ДНР военнослужащие группировки войск «Восток» уничтожили тяжелые гексакоптеры противника и пункты управления беспилотными летательными аппаратами.

Как сообщили в Минобороны РФ, операторы ударных FPV-дронов обнаружили и ликвидировали площадки запуска беспилотников, а также пункты управления и координации, которые украинские боевики размещали в заброшенных зданиях села и прилегающих лесополосах.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры наступательных действий мотострелкового соединения группировки войск «Центр» на подступах к Красноармейску.

Материал подготовили Дима Иванов и Николай Баранов.