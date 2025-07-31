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Белоусов поздравил военнослужащих, освободивших Часов Яр

Поздравление министра обороны направлено командованию и личному составу 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.
2025-07-31 12:22:34
© Фото: Минобороны России

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознаменной орденов Кутузова и Александра Невского дивизии с освобождением города Часов Яр на территории Донецкой Народной Республики. 

«История формирования и славный боевой путь дивизии свидетельствует о высоком профессионализме и отваге воинов-десантников, преемственности лучших воинских традиций», - сказано в телеграмме от Белоусова.

Он подчеркнул, что соединение с честью решает задачи на самых ответственных направлениях. Военнослужащие дивизии стойко и мужественно противостоят врагу и упорно продвигаются вперед. 

Андрей Белоусов поблагодарил десантников за успешное выполнение боевых задач. Он выразил уверенность, что они продолжат с честью выполнять воинский долг, надежно защищая национальные интересы России и обеспечивая ее безопасность.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #поздравление #Андрей Белоусов #98-я дивизия #часов яр
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