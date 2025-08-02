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Военный ансамбль сыграл для мотострелков в зоне СВО

Музыканты сыграли перед военнослужащими на балалайке, скрипке и кахоне, а также спели Чичерину.
2025-08-02 05:55:02
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В зоне проведения СВО прошел концерт для мотострелков группировки войск «Центр». Артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа выступили перед военнослужащими мотострелкового соединения в одном из тыловых районов, сообщили в Минобороны РФ.

На импровизированной сцене были исполнены популярные песни разных лет, создавшие особую атмосферу для бойцов. Солистка ансамбля Елена Лупушор исполнила несколько композиций Юлии Чичериной, которые зрители встретили особенно тепло.

Выступление музыкантов, виртуозно сыгравших народные и современные произведения на балалайке, скрипке и кахоне, стало ярким украшением концерта.

Ранее солисты фронтовой творческой бригады Московского военного округа выступили перед бойцами 3-й мотострелковой дивизии, выполняющими боевые задачи в зоне специальной операции. Концерт состоялся в одном из тыловых районов в Луганской Народной Республике.

Материал подготовили Дима Иванов и Николай Баранов.

#армия #цво #Минобороны РФ #юлия чичерина #военный ансамбль
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