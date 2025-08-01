FPV-дрон уничтожил роботизированную платформу ВСУ в зоне спецоперации

Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля, на которых запечатлено уничтожение роботизированной платформы ВСУ оператором FPV-дрона группировки войск «Запад».

Военнослужащие разведывательного подразделения 20-й гвардейской общевойсковой армии с помощью беспилотника зафиксировали перемещение техники противника вдоль лесополосы. Платформа использовалась украинскими боевиками для подвоза боеприпасов на передовые позиции.

После получения координат было принято решение нанести удар. На видеозаписи видно, как управляемый оператором FPV-дрон направляется к цели, сопровождая ее движение. При сближении БПЛА точно поражает роботизированную платформу, после чего на экране фиксируется момент подрыва.

Судя по кадрам, съемка велась с беспилотника, наблюдавшего атаку со стороны. Такой комплексный подход позволил оперативно подтвердить результат поражения цели в режиме реального времени.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.