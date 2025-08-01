МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

FPV-дрон уничтожил роботизированную платформу ВСУ в зоне спецоперации

FPV-дрон 20-й армии поразил роботизированную платформу противника под объективом камеры другого беспилотника.
2025-08-01 17:24:24
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля, на которых запечатлено уничтожение роботизированной платформы ВСУ оператором FPV-дрона группировки войск «Запад».

Военнослужащие разведывательного подразделения 20-й гвардейской общевойсковой армии с помощью беспилотника зафиксировали перемещение техники противника вдоль лесополосы. Платформа использовалась украинскими боевиками для подвоза боеприпасов на передовые позиции.

После получения координат было принято решение нанести удар. На видеозаписи видно, как управляемый оператором FPV-дрон направляется к цели, сопровождая ее движение. При сближении БПЛА точно поражает роботизированную платформу, после чего на экране фиксируется момент подрыва.

Судя по кадрам, съемка велась с беспилотника, наблюдавшего атаку со стороны. Такой комплексный подход позволил оперативно подтвердить результат поражения цели в режиме реального времени.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #СВО #FPV-дрон #роботизированная платформа
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
2
Воентех
3
«Военная приемка» в Беларуси
4
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
5
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
6
Инженеры водной стихии
7
Рота БМПТ. Терминатор в бою
8
Патрон против дрона
9
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
10
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 