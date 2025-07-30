Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов РСЗО «Град» 164-й отдельной мотострелковой бригады 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад». Артиллеристы нанесли точные удары по районам сосредоточения личного состава ВСУ, сорвав ротацию противника на одном из направлений в зоне спецоперации в Луганской Народной Республике.

После получения разведданных от операторов БПЛА о скоплении живой силы противника расчеты «Градов» быстро выдвинулись на огневую позицию. Артиллеристы выполнили пристрелочные выстрелы, получили корректировку от беспилотников и произвели полные залпы 122-миллиметровыми реактивными снарядами по целям на дальности свыше 10 километров.

Процесс поражения целей контролировался с воздуха. После выполнения задачи расчеты оперативно сменили позиции, чтобы исключить ответный удар.

«Грады» остаются мощным оружием поддержки наступающих подразделений, эффективно поражая укрепленные пункты, технику и живую силу противника. Быстрые выдвижения и смена позиций позволяют артиллеристам наносить удары неожиданно для ВСУ и минимизировать риск для расчетов РСЗО.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.