МО РФ показало нарезку атак FPV-дронов центра «Рубикон» по объектам ВСУ

Минобороны России опубликовало кадры работы операторов FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон». На видео показаны удары по бронированной и автомобильной технике ВСУ, элементам систем связи, огневым позициям, фортификационным сооружениям и пунктам временной дислокации личного состава противника, а также воздушные тараны беспилотников.

Ролик представляет собой нарезку различных атак. Большинство кадров снято с камер, установленных на самих FPV-дронах в момент наведения на цель. Перед поражением объекта на экране появляется подпись с его названием, после чего изображение резко обрывается в момент удара.

На записи можно увидеть поражение бронетехники, пикапов, автомобилей и замаскированных огневых позиций. Несколько эпизодов сняты сторонними средствами наблюдения - дроны фиксируют взрывы со стороны, что позволяет оценить эффективность попаданий.

Атаки проводились как по открытым участкам местности, так и в населенных пунктах, где дроны точно заходили на цели между разрушенными зданиями. В одном из эпизодов оператор отправил беспилотник прямо в укрепленный пункт, что как правило завершилается мощным взрывом внутри строения.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.