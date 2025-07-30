МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

МО РФ показало нарезку атак FPV-дронов центра «Рубикон» по объектам ВСУ

Российские FPV-дроны поразили технику и позиции ВСУ в ходе боевой работы в зоне спецоперации.
2025-07-30 18:37:27
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры работы операторов FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон». На видео показаны удары по бронированной и автомобильной технике ВСУ, элементам систем связи, огневым позициям, фортификационным сооружениям и пунктам временной дислокации личного состава противника, а также воздушные тараны беспилотников.

Ролик представляет собой нарезку различных атак. Большинство кадров снято с камер, установленных на самих FPV-дронах в момент наведения на цель. Перед поражением объекта на экране появляется подпись с его названием, после чего изображение резко обрывается в момент удара.

На записи можно увидеть поражение бронетехники, пикапов, автомобилей и замаскированных огневых позиций. Несколько эпизодов сняты сторонними средствами наблюдения - дроны фиксируют взрывы со стороны, что позволяет оценить эффективность попаданий.

Атаки проводились как по открытым участкам местности, так и в населенных пунктах, где дроны точно заходили на цели между разрушенными зданиями. В одном из эпизодов оператор отправил беспилотник прямо в укрепленный пункт, что как правило завершилается мощным взрывом внутри строения.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #дроны #МО РФ #СВО #Рубикон
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
2
Воентех
3
«Военная приемка» в Беларуси
4
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
5
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
6
Инженеры водной стихии
7
Рота БМПТ. Терминатор в бою
8
Патрон против дрона
9
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
10
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 