Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с 10-летием создания ВКС России

Министр обороны России Андрей Белоусов обратился к военнослужащим и ветеранам с поздравительным посланием в честь Дня Воздушно-космических сил.

ВКС России сегодня исполняется 10 лет. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Минобороны России.

«Созданные в результате объединения Военно-воздушных сил и Войск воздушно-космической обороны, они достойно продолжают боевые традиции своих предшественников», - отметил глава российского оборонного ведомства.

По словам Белоусова, ВКС России играют одну из ключевых ролей в обеспечении военной безопасности государства, они надежно оберегают воздушные рубежи РФ, успешно решают задачи и осуществляют противовоздушную и противоракетную оборону.

Глава Минобороны РФ также отметил участие ВКС России в специальной военной операции. Белоусов напомнил, что в ходе СВО личный состав войск отражает налеты беспилотников противника, уничтожает военные объекты и ведет разведку.

Отдельно министр обороны России отметил труд работников ОПК и деятелей науки.

«Уважаемые товарищи! От всей души поздравляю с праздником! Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в службе на благо Родины!» - заключил Белоусов.

Ранее глава российского оборонного ведомства поздравил военнослужащих с Днем Тыла Вооруженных сил России.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.