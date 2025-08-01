Артиллеристы группировки войск «Восток» уничтожили опорный пункт ВСУ на Южно-Донецком направлении в ДНР.

Воздушная разведка обнаружила огневые точки и замаскированный склад боеприпасов противника в лесополосе.

Расчеты ствольной артиллерии группировки точными ударами ликвидировали склад с боеприпасами и огневые позиции украинских националистов.

Ранее Минобороны России раскрыло безвозвратные потери украинской стороны в боях за город Часов Яр в ДНР, освобожденный российскими войсками от присутствия боевиков ВСУ.

Материал подготовили Дима Иванов и Николай Баранов.