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Артиллеристы разгромили спрятанный в лесопосадке опорник ВСУ

Огневые точки и склад боеприпасов были уничтожены.
2025-08-01 05:22:12
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Артиллеристы группировки войск «Восток» уничтожили опорный пункт ВСУ на Южно-Донецком направлении в ДНР.

Воздушная разведка обнаружила огневые точки и замаскированный склад боеприпасов противника в лесополосе.

Расчеты ствольной артиллерии группировки точными ударами ликвидировали склад с боеприпасами и огневые позиции украинских националистов.

Ранее Минобороны России раскрыло безвозвратные потери украинской стороны в боях за город Часов Яр в ДНР, освобожденный российскими войсками от присутствия боевиков ВСУ.

Материал подготовили Дима Иванов и Николай Баранов.

#Минобороны #армия #ДНР #Южно-Донецкое направление
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