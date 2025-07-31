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Мотострелки выбили противника из укреплений под Красноармейском

Военнослужащие мотострелкового соединения группировки войск «Центр» в ходе наступления овладели укреплениями противника на подступах к Красноармейску.
2025-07-31 18:29:05
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры наступательных действий мотострелкового соединения группировки войск «Центр» на подступах к Красноармейску.

Военнослужащие выявили расположение блиндажей и дотов ВСУ, после чего штурмовые группы под прикрытием ударных беспилотников подобрались вплотную к укреплениям и забросали гранатами засевших в укрытиях военнослужащих ВСУ. После успешной атаки бойцы зачистили территорию, проверяя каждый квадратный метр на наличие подземных ходов и замаскированных укрытий.

Ранее расчет САУ «Мста-С» сорвал ротацию формирований ВСУ под Красноармейском. Удар 152-миллиметрового орудия самоходки помог штурмовикам продвинуться на Красноармейском направлении. Кадрами боевой работы поделилось Минобороны.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #мотострелки #ВСУ #МО РФ
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