Мотострелки выбили противника из укреплений под Красноармейском

Минобороны России опубликовало кадры наступательных действий мотострелкового соединения группировки войск «Центр» на подступах к Красноармейску.

Военнослужащие выявили расположение блиндажей и дотов ВСУ, после чего штурмовые группы под прикрытием ударных беспилотников подобрались вплотную к укреплениям и забросали гранатами засевших в укрытиях военнослужащих ВСУ. После успешной атаки бойцы зачистили территорию, проверяя каждый квадратный метр на наличие подземных ходов и замаскированных укрытий.

Ранее расчет САУ «Мста-С» сорвал ротацию формирований ВСУ под Красноармейском. Удар 152-миллиметрового орудия самоходки помог штурмовикам продвинуться на Красноармейском направлении. Кадрами боевой работы поделилось Минобороны.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.