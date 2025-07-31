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ВС РФ нанесли групповой удар по украинским тыловым объектам

Целей удара удалось достигнуть. Все назначенные объекты, как отметили в Минобороны, поражены.
2025-07-31 12:02:37
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило о нанесении группового удара по тыловым объектам неприятеля в зоне специальной военной операции. Уточняется, что в его ходе применялось высокоточное оружие большой дальности, а также беспилотные летательные аппараты. Удар был нанесен сегодня ночью.

Удалось поразить инфраструктуру вражеского военного аэродрома противника, предприятия ВПК Украины, а также склад боеприпасов, ракетного вооружения и комплектующих для производства БПЛА. 

Российское оборонное ведомство подчеркнуло, что цели удара достигнуты. Удалось добиться поражения всех назначенных объектов. 

Ранее сообщалось, что расчеты беспилотников «Герань» и «Ланцет» поразили логово дроноводов ВСУ в Сумской области. Оно находилось в районе населенного пункта Жадово, с него осуществлялось управление беспилотниками дальнего радиуса действия. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #беспилотники #Высокоточное оружие #групповой удар #Тыловые цели
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