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Равняем под ноль: наводчик миномета «Тюльпан» рассказал о боевой работе

По словам бойца, миномет может двумя ударами уничтожить половину пятиэтажки и отлично поражает блиндажи противника.
Павел Кольцов 2025-08-01 01:41:30
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

Бойцы группировки войск «Центр» уничтожили вражеский пункт управления беспилотниками на подступах к Красноармейску. Удар нанес расчет миномета «Тюльпан». Камера объективного контроля зафиксировала результат работы наших артиллеристов.

На опубликованных кадрах видно, как от прямого попадания складывается дом, откуда украинские боевики запускали дроны. Старший наводчик Алексей Мичкин уверен: наш миномет может и не такое.

«Чтобы нашим штурмовикам было удобнее, места, где они не могут пройти, мы равняем под ноль. Может с двух ударов полпятиэтажки разрушить, девятиэтажку. Вскрывает  блиндажи бункерного типа - очень хорошо берет», - заявил он.

Ранее расчет «Гиацинта» уничтожил убежище дроноводов ВСУ в Херсонской области. Его поразили с трех ударов - один был пристрелочным, другие два попали точно в цель.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #миномет #ВСУ #тюльпан #красноармейск #пункт управления БПЛА
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