Путин: первый серийный комплекс «Орешник» поступил в войска

Президент России Владимир Путин заявил, что в войска уже поступил первый серийный комплекс «Орешник». Об этом российский лидер сообщил на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко на острове Валаам.

«У нас произведен первый серийный комплекс "Орешника", и она (ракета. - Прим. ред.) поступила в войска. Теперь серия заработала», - сказал Владимир Путин.

Он добавил, что российские и белорусские военные специалисты выбрали место для будущих позиций.

Глава государства сообщил о проведенном успешном испытании новейшей ракеты средней дальности «Орешник» в ноябре 2024 года. Российские войска нанесли по объекту ВПК Украины комбинированный удар в ответ на применение американского и британского оружия.