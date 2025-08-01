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Путин: первый серийный комплекс «Орешник» поступил в войска

Глава государства добавил, что российские и белорусские военные специалисты выбрали место для будущих позиций «Орешника».
Игнат Далакян 2025-08-01 14:30:33
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин заявил, что в войска уже поступил первый серийный комплекс «Орешник». Об этом российский лидер сообщил на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко на острове Валаам.

«У нас произведен первый серийный комплекс "Орешника", и она (ракета. - Прим. ред.) поступила в войска. Теперь серия заработала», - сказал Владимир Путин.

Он добавил, что российские и белорусские военные специалисты выбрали место для будущих позиций.

Глава государства сообщил о проведенном успешном испытании новейшей ракеты средней дальности «Орешник» в ноябре 2024 года. Российские войска нанесли по объекту ВПК Украины комбинированный удар в ответ на применение американского и британского оружия.

 

#армия #белоруссия #Владимир Путин #Александр Лукашенко #орешник
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