Производители показали линейку адаптивной одежды для ветеранов СВО

Ветеранам СВО с инвалидностью начали выдавать адаптивную одежду. Об этом сообщила статс-секретарь - заместитель министра обороны России и председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

«Мы со вчерашнего дня начали уже выдавать адаптивную одежду для наших ветеранов - участников СВО. Сразу все комплекты на все сезоны: зимней, демисезонной и летней. Наша практика впервые реализовалась уже в нескольких субъектах», - отметила она.

Александр, получивший ранение под Клещеевкой в августе 2024 года, сегодня работает водителем скорой помощи. У ветерана есть личный автомобиль с ручным управлением, спортивная коляска. Получив комплект специальной одежды, Александр был приятно удивлен.

«Когда услышал про адаптивную одежду, ожидал что-то инкубаторское, знаете, больничное что-то. Но нет, оказалась вполне стильная, под все случаи жизни», - поделился он.

Эти вещи создают участники конкурса «На крыльях», и предназначены они не только для ветеранов СВО, но и для людей с инвалидностью вообще. Одно из призовых мест в конкурсе заняла Дания Гайнанова. Она начала шить такую одежду для сына.

«Если у человека есть проблематика, если он травмирован, если у него ампутация конечности - это не обязательно у человека только с СВО, но наша одежда подходит и им в том числе», - пояснила она.

В фонд «Защитники Отечества» уже поступило 700 заявок на получение адаптивной одежды. До конца 2025 года организация планирует выдать 1 000 комплектов, в каждый из них входит до 12 позиций.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.