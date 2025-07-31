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Белоусов обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с коллегой из Сирии

Встреча прошла в Москве, отметили в российском оборонном ведомстве.
2025-07-31 16:34:47
© Фото: Минобороны России

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов и министр обороны переходного правительства Сирийской Арабской Республики дивизионный генерал Мархаф Абу Касра провели совместные переговоры. Встреча прошла сегодня в Москве, сообщает российское оборонное ведомство.

Как сообщили в Минобороны РФ, на переговорах речь шла о перспективах развития сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран. Также стороны обменялись мнениями по текущей обстановке в Ближневосточном регионе.

На днях Белоусов провел встречу с министром обороны Индии Раджнатхом Сингхом в рамках совещания глав оборонных ведомств стран-членов ШОС в Циндао. Российский министр поблагодарил индийского коллегу за участие в торжествах в Москве по случаю 80-летия Великой Победы, подчеркнув, что Индия остается для России «исключительно важным стратегическим партнером и традиционным другом, в том числе в военной и военно-технической сферах».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #сирия #Минобороны России #Андрей Белоусов
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