Военные госпитали готовы принять почти 5 тысяч больных COVID-19

Российские военные готовы помочь регионам в борьбе с распространением коронавирусной инфекции среди и принять в госпиталях Минобороны 4,9 тысяч больных COVID-19. Об этом сообщил 17 апреля глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу.

«Уже сегодня подготовлено 4,9 тысячи койко-мест для возможной помощи субъектам России, а к 15 мая мы будем готовы предоставить для наших граждан 7,5 тысяч оборудованных мест и 5,2 тысяч военных медиков для их обслуживания», - сказал министр во время видеосвязи с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, в Вооруженных силах сформировано 65 реанимационных врачебно-сестринских бригад, 20 из которых уже приступили к работе в московских клиниках.

«Подготовлены семь мобильных госпиталей на 100 мест каждый и три медицинских отряда специального назначения, 450 мест развернуто на госпитальном судне "Иртыш" во Владивостоке», - добавил он.

Дополнительно введены в строй 16 лабораторных центров для ПЦР-диагностики COVID-19. Подготовлены 17 отрядов оперативного реагирования, развернуты четыре полевые лаборатории для диагностики коронавирусной инфекции.