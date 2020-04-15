Залпы «Градов» и грохот танков: под Челябинском прошли масштабные учения

На полигоне Чебаркуль в Челябинской области 90-я гвардейская танковая дивизия отработала действия в обороне под прикрытием РСЗО «Грады».

Согласно сценарию учений, вражеская артиллерия нанесла удар по оборонительным позициям мотострелкового подразделения. Разведчики засекли огневые точки противника и передали их координаты на командный пункт.

На позицию выдвинулась батарея реактивных систем залпового огня «Град». Задача артиллеристов - нанести максимальный урон подразделениям условного противника и сорвать готовящееся наступление. Расчеты «Градов» задачу выполнили. Точной стрельбой основные силы противника уничтожены.

По легенде тактических занятий, после артиллерийской подготовки, устранить брешь в обороне выдвинулась рота танков Т-72 Б3М, усиленная боевыми машинами пехоты. Экипажам машин поставлена задача, восстановить и удержать позицию.

Все средства разведки и огневого поражения в ходе этих маневров работали в рамках единого разведывательно-огневого контура, что позволяло координировать совместные действия подразделений различных родов войск в режиме реального времени.

«На этих занятиях командиры ротно-тактических групп, батальонно-тактических групп, командиры полков совершенствуют свои практические навыки в управлении штатными и приданными разведывательными подразделениями, и артиллерийскими подразделениями», - пояснил начальник артиллерии 90-й гвардейской танковой дивизии ЦВО Сергей Трофимов.

Этими учениями танковая дивизия завершает зимний период обучения. Впереди у военнослужащих новые занятия и тренировки, но продолжатся они уже летом​.