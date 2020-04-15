Подразделения РХБЗ выполнили дезинфекцию предприятий военно-промышленного комплекса в Крыму

Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Черноморского флота провели специальную обработку предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) филиала «Севастопольский морской завод», АО «ЦС «Звездочка» и судостроительного завода «Залив» в Керчи.

200 военнослужащих и порядка 50 единиц специальной техники из состава подразделений РХБЗ армейского корпуса ЧФ, в том числе авторазливочные станции АРС-14КМ и тепловые машины ТМС-65У с реактивным двигателем обработали более 10 объектов ВПК, общей площадью свыше 250 гектар, включая здания и дороги на территории этих предприятий.

Дезинфекция происходит как снаружи, так и внутри: в то время, как техника обрабатывает фасады зданий и прилегающих к ним территорий, военнослужащие с помощью переносных комплектов дегазации, дезактивации и дезинфекции ДКВ-1К работают внутри предприятий, используя универсальным дезраствором ДТС-ГК.

Ежедневно специалисты РХБЗ ЧФ проводят дезинфекцию около 30 гектар, обрабатывая 1-2 объекта за сутки.