Обработка техники и территории: кадры работы военнослужащих РХБЗ в Подмосковье

В Подмосковье военнослужащие радиационно-химической и биологической защиты гвардейской танковой армии Западного военного округа ежедневно проводят обработку свыше 10 тысяч квадратных метров и порядка 1,5 тысячи специальной техники, чтобы не допустить распространение инфекции.

Проводится полная дезинфекцию специальной техники, а также мест общего пользования с помощью специальных химических растворов и многофункциональных авторазливочных станций АРС- 14 и АРС-14КМ.

Кроме того, на контрольно-пропускных пунктах воинских частей организованы пункты контроля: военнослужащим измеряют температуру, уточняют их состояние здоровья. Данные меры предпринимаются, чтобы свести к минимуму вероятность распространения инфекционных заболеваний среди военнослужащих.