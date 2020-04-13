Венский вальс Победы: Минобороны РФ опубликовало рассекреченные документы об освобождении столицы Австрии

К 75-летию освобождения Вены от немецко-фашистской оккупации Министерство обороны России опубликовало рассекреченные документы о ходе ожесточенных боев за столицу Австрии в апреле 1945 года.

Публикацией данных сведений Минобороны продолжает проект «Салюты освобождения», посвященный спасению от фашистов крупнейших городов Европы. К 75-й годовщине освобождения Вены на портале Минобороны РФ открыт новый мультимедийный раздел «Венский вальс Победы».

Посетители раздела смогут ознакомиться с уникальными ранее неизвестными архивными документами: боевыми донесениями и сводками с фронтов, отчетами и схемами наступления советских войск, наградными листами, приказами Верховного Главнокомандующего, воспоминаниями участников и фотодокументами.

© Министерство обороны России

Напомним, Венская наступательная операция Красной Армии проводилась с 16 марта по 15 апреля 1945 года войсками 2-го и 3-го Украинских фронтов в западной Венгрии и восточной Австрии. Бои на непосредственных подступах к Вене начались 5 апреля. В течение нескольких дней советские войска, широко используя штурмовые группы, вели бои за каждый дом. 10 апреля части 4-й гвардейской армии овладели центральными кварталами города и отбросили врага за Дунайский канал.

Битва за Вену носила ожесточенный и упорный характер. Красной Армии противостояли лучшие силы врага, в том числе танковые дивизии войск СС, офицеры венских военных училищ и команды моряков.

К 14 часам 13 апреля, то есть на седьмые сутки боев, войска 3-го Украинского фронта при содействии войск 2-го Украинского фронта завершили разгром гарнизона Вены и полностью овладели столицей Австрии.

© Министерство обороны России

В журнале боевых действий 4-й гвардейской армии 3-го Украинского фронта за апрель 1945 года, опубликованном Минобороны, сообщается, что 13 апреля «войска армии, сбивая противника, заняли в восточной части Вены 137 кварталов, мост через Дунай, северный и северо-западный вокзалы. К 14.00 противник был полностью выбит из города, и боевые действия на его территории были закончены».

Только за последний день боев за австрийскую столицу, как свидетельствует исторический документ, советскими войсками было уничтожено до 400 и взято в плен 570 солдат и офицеров противника. Захвачено 14 танков, 58 орудий, 52 пулемета, 820 винтовок, 116 мотоциклов, 347 автомашин, 19 паровозов, 1211 вагонов, а также завод и 14 складов с различными грузами.

© Министерство обороны России

В соответствии с рассекреченными данными, на стороне противника были все выгодные стороны ведения оборонительного боя в условиях огромного европейского города, улицы, дома и кварталы которого могли быть превращены в неприступные укрепления. Сообщается, что противник воздвиг на улицах баррикады, произвел их минирование. Здания, особенно на перекрестках улиц, использовались как огневые точки, автоматчики и пулеметчики вели огонь из хороших и незаметных укрытий. Широкое применение нашли арторудия всех калибров.

Среди рассекреченных документов присутствует также отчет о проведении силами Дунайской флотилии и 80-й гвардейской стрелковой дивизии десантной операции по захвату второго Венского моста 11 апреля 1945 года, по которому противник получал пополнение и обеспечивал свою группировку, оборонявшую Вену. Захват и сохранение моста были для советских войск важными стратегическими задачами, обуславливающими возможность свободного маневра через Дунай для дальнейших успешных боевых действий.

© Министерство обороны России

Значение и заслуги Красной Армии в ходе Венской наступательной операции в боях за столицу Австрии были отмечены на самом высоком государственном уровне. Приказом Верховного Главнокомандующего ВС СССР Маршала Советского Союза Иосифа Сталина, в ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившееся в боях за овладение городом, были представлены к присвоению наименования «Венских» и к награждению орденами.

© Министерство обороны России

В 21 час 13 апреля 1945 года Москва от имени Родины салютовала доблестным войскам 3-го Украинского фронта, освободившим Вену, 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий.

Публикация рассекреченных документов об освобождении Вены от немецко-фашистских захватчиков из фондов Центрального архива Минобороны РФ является продолжением деятельности, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн.