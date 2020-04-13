Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Вопросы истории ТЕГИ

Венский вальс Победы: Минобороны РФ опубликовало рассекреченные документы об освобождении столицы Австрии

Ирина Егорова
00:00 13.04.2020
Публикация данных об освобождении Вены продолжает работу по охране и защите исторической правды и по противодействию фальсификации истории и итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн.
Венский вальс Победы: Минобороны РФ опубликовало рассекреченные документы об освобождении столицы Австрии
© Фото: Flickr

К 75-летию освобождения Вены от немецко-фашистской оккупации Министерство обороны России опубликовало рассекреченные документы о ходе ожесточенных боев за столицу Австрии в апреле 1945 года.

Публикацией данных сведений Минобороны продолжает проект «Салюты освобождения», посвященный спасению от фашистов крупнейших городов Европы. К 75-й годовщине освобождения Вены на портале Минобороны РФ открыт новый мультимедийный раздел «Венский вальс Победы».

Посетители раздела смогут ознакомиться с уникальными ранее неизвестными архивными документами: боевыми донесениями и сводками с фронтов, отчетами и схемами наступления советских войск, наградными листами, приказами Верховного Главнокомандующего, воспоминаниями участников и фотодокументами.

© Министерство обороны России

Напомним, Венская наступательная операция Красной Армии проводилась с 16 марта по 15 апреля 1945 года войсками 2-го и 3-го Украинских фронтов в западной Венгрии и восточной Австрии. Бои на непосредственных подступах к Вене начались 5 апреля. В течение нескольких дней советские войска, широко используя штурмовые группы, вели бои за каждый дом. 10 апреля части 4-й гвардейской армии овладели центральными кварталами города и отбросили врага за Дунайский канал.

Битва за Вену носила ожесточенный и упорный характер. Красной Армии противостояли лучшие силы врага, в том числе танковые дивизии войск СС, офицеры венских военных училищ и команды моряков.

К 14 часам 13 апреля, то есть на седьмые сутки боев, войска 3-го Украинского фронта при содействии войск 2-го Украинского фронта завершили разгром гарнизона Вены и полностью овладели столицей Австрии.

© Министерство обороны России

В журнале боевых действий 4-й гвардейской армии 3-го Украинского фронта за апрель 1945 года, опубликованном Минобороны, сообщается, что 13 апреля «войска армии, сбивая противника, заняли в восточной части Вены 137 кварталов, мост через Дунай, северный и северо-западный вокзалы. К 14.00 противник был полностью выбит из города, и боевые действия на его территории были закончены».

Только за последний день боев за австрийскую столицу, как свидетельствует исторический документ, советскими войсками было уничтожено до 400 и взято в плен 570 солдат и офицеров противника. Захвачено 14 танков, 58 орудий, 52 пулемета, 820 винтовок, 116 мотоциклов, 347 автомашин, 19 паровозов, 1211 вагонов, а также завод и 14 складов с различными грузами.

© Министерство обороны России

В соответствии с рассекреченными данными, на стороне противника были все выгодные стороны ведения оборонительного боя в условиях огромного европейского города, улицы, дома и кварталы которого могли быть превращены в неприступные укрепления. Сообщается, что противник воздвиг на улицах баррикады, произвел их минирование. Здания, особенно на перекрестках улиц, использовались как огневые точки, автоматчики и пулеметчики вели огонь из хороших и незаметных укрытий. Широкое применение нашли арторудия всех калибров.

Среди рассекреченных документов присутствует также отчет о проведении силами Дунайской флотилии и 80-й гвардейской стрелковой дивизии десантной операции по захвату второго Венского моста 11 апреля 1945 года, по которому противник получал пополнение и обеспечивал свою группировку, оборонявшую Вену. Захват и сохранение моста были для советских войск важными стратегическими задачами, обуславливающими возможность свободного маневра через Дунай для дальнейших успешных боевых действий.

© Министерство обороны России

Значение и заслуги Красной Армии в ходе Венской наступательной операции в боях за столицу Австрии были отмечены на самом высоком государственном уровне. Приказом Верховного Главнокомандующего ВС СССР Маршала Советского Союза Иосифа Сталина, в ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившееся в боях за овладение городом, были представлены к присвоению наименования «Венских» и к награждению орденами.

© Министерство обороны России

В 21 час 13 апреля 1945 года Москва от имени Родины салютовала доблестным войскам 3-го Украинского фронта, освободившим Вену, 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий.

Публикация рассекреченных документов об освобождении Вены от немецко-фашистских захватчиков из фондов Центрального архива Минобороны РФ является продолжением деятельности, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата12.04.2020, 11:03
В РФ 146 тысяч россиян с подозрением на коронавирус находятся под наблюдением врачей
Дата13.04.2020, 00:00
Венский вальс Победы: Минобороны РФ опубликовало рассекреченные документы об освобождении столицы Австрии
Дата11.04.2020, 13:25
РФС уведомил UEFA о готовности Петербурга принять матчи ЕВРО в 2021 году
Дата10.04.2020, 14:54
Ствол длинный, жизнь короткая: противотанковые ружья против армады вермахта
Дата13.04.2020, 00:00
Венский вальс Победы: Минобороны РФ опубликовало рассекреченные документы об освобождении столицы Австрии
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Вопросы истории
00:00 Армия
Венский вальс Победы: Минобороны РФ опубликовало рассекреченные документы об освобождении столицы Австрии
19:50 Вопросы истории
Видео
Падение Германии: как подпольщики совершили восстание в Бухенвальде
19:24 Вопросы истории
Видео
Форты смерти: исполнилось 75 лет Кенигсбергской операции
22:00 В стране и мире
Видео
Весна в Кенигсберге: почему апрель 1945 года стал переломным в истории Калининграда
22:00 Вопросы истории
Видео
Дело рук Геббельса: в Твери презентовали книгу о тайне катынского расстрела
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
00:14 В стране и мире
В Мурманской области у 128 человек выявили коронавирус
00:00 Армия
Венский вальс Победы: Минобороны РФ опубликовало рассекреченные документы об освобождении столицы Австрии
23:32 В стране и мире
В Минэнерго заявили о гибком распределении квот по сокращению добычи нефти
22:44 В стране и мире
«Все в поиске»: Голикова рассказала о панацее от коронавируса
22:31 В стране и мире
Патриарх Кирилл призвал прихожан сидеть дома и смотреть богослужения по телевизору
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
В Москве полиция оштрафовала за нарушение самоизоляции повисшего на 15 этаже мужчину
Видео
Ансамбль Александрова исполнил шедевры итальянской музыки в поддержку охваченной коронавирусом Италии
Видео
Никто не препятствовал: новые кадры побега из психбольницы в Иркутске
Буланова подтвердила, что находится в реанимации
Мошенники начали рассылать фальшивые уведомления о штрафах за нарушение карантина
Иммунолог назвал альтернативу маскам против коронавируса
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.