Экспресс-стройка: медцентр Минобороны в Новосибирске возводят с опережением сроков

Военные строители в Новосибирске в рекордные сроки возводят новый многофункциональный медцентр для больных коронавирусной инфекцией. 500 специалистов всего за три недели уложили фундамент и установили около 400 тонн металлоконструкций.

Каркас готов уже наполовину. На строительство таких объектов в среднем уходит полгода, но центр обещают сдать уже через месяц. Общая площадь корпуса - более 14 тысяч квадратных метров.

Центр рассчитан на 160 пациентов. Спасать жизни здесь будут около 40 врачей. Новосибирский медцентр станет одним из крупнейших в стране и самым оснащенным в регионе. Компьютерный томограф, аппараты искусственной вентиляции легких и другое современное оборудование позволит лечить самых тяжелых больных коронавирусом.

Всего в России построят 16 подобных центров. Первыми свои двери откроют госпитали в Нижнем Новгороде и Одинцово.