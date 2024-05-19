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Штурмовавшие село Стрелечья бойцы раскрыли подробности уличных боев

Подразделения группировки войск «Север» выбили противника из Стрелечья, значительно сократив его возможности обстреливать Белгородскую область с этого направления.
2024-05-19 08:35:46
© Фото: Минобороны России © Видео: ТРК «Звезда»

Бойцы группировки войск «Север», освобождавшие населенный пункт Стрелечья в Харьковской области, рассказали подробности штурма. Сначала по позициям боевиков отработала авиация и танки, после чего в наступление пошли бойцы штурмовых подразделений.

«Рано утром началась артподготовка. В четыре утра пошла вперед пехота. Заходили через населенный пункт Стрелечья. Моментами в самых трудных местах поддерживали танки. Вели огонь с закрытых огневых позиций», - рассказал командир танкового батальона с позывным «Бурэ».

Зайдя в поселок наши бойцы закрепились на позициях противника, с которых ВСУ спешно отступили. Националисты использовали для укрытия помещения школ и детских садов. Прямо в них оборудовали огневые точки, склады с боеприпасами и места отдыха.

Отсюда враг обстреливал российское приграничье. Отступив из Стрелечья ВСУ не перестали отвечать огнем. В небе над поселком множество разведывательных и ударных дронов противника.

«Враг пытался огрызаться, но благодаря усилиям нашей пехоты и при поддержке танков забрали у противника Стрелечье и закрепились. Продвигаемся потихоньку, каждый день плотно работаем, приходится потеть», - добавил «Бурэ».

Сейчас в населенном пункте Стрелечья практически все время тишина. Еще одно свидетельство того, что боевики вынуждены отойти далеко в глубину Харьковской области.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #штурм #Харьковская область #Стрелечья
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