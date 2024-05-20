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Госнаграды вручили 110 добровольцам из отрядов «БАРС»

Александр Туляганов поблагодарил бойцов за эффективную работу. Церемония награждения прошла в Запорожской области.
2024-05-20 06:05:51
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба (ГОМУ ГШ) ВС РФ Александр Туляганов вручил государственные и ведомственные награды военнослужащим добровольческих отрядов «БАРС» группировки войск «Днепр». Церемония награждения состоялась в Запорожской области.

В общей сложности награды получили более 110 добровольцев, выполняющих боевые задачи в зоне СВО. В целях безопасности мероприятие проходило с участием небольших групп с промежуточными временными интервалами.

Александр Туляганов поблагодарил бойцов за эффективную работу в зоне спецоперации. Он также пожелал им здоровья и успешного выполнения поставленных задач.

Ранее бойцам отрядов «БАРС» передали автомобили и средства РЭБ. Мероприятие по передаче техники прошло в Ростовской области.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #барс #запорожская область #госнаграды #Александр Туляганов
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