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Экипажи Су-34 нанесли удар по командному пункту ВСУ с помощью ФАБ

Убедившись, что цель уничтожена, экипажи вернулись на аэродром вылета.
2024-05-20 05:01:15
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипажи самолетов Су-34 Воздушно-космических Сил (ВКС) России нанесли удар по подразделениям ВСУ в зоне проведения СВО. Целью стали командный пункт и живая сила противника.

Удар наносился фугасными авиационными бомбами (ФАБ) с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволило нанести точные удары, не входя в зону поражения ПВО противника. Авиабомбы сбросили в зоне ответственности группировки войск «Восток».

Выполнив задание и убедившись, что важные объекты уничтожены, экипажи вернулись на аэродром вылета. Наши летчики работают в любое время суток и при любых метеорологических условиях.

Ранее экипажи штурмовиков Су-25 уничтожили украинский опорный пункт. Удар наносили неуправляемыми ракетами.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#авиация #вкс россии #армия #су-34 #ФАБ
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