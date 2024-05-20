Экипажи Су-34 нанесли удар по командному пункту ВСУ с помощью ФАБ

Экипажи самолетов Су-34 Воздушно-космических Сил (ВКС) России нанесли удар по подразделениям ВСУ в зоне проведения СВО. Целью стали командный пункт и живая сила противника.

Удар наносился фугасными авиационными бомбами (ФАБ) с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволило нанести точные удары, не входя в зону поражения ПВО противника. Авиабомбы сбросили в зоне ответственности группировки войск «Восток».

Выполнив задание и убедившись, что важные объекты уничтожены, экипажи вернулись на аэродром вылета. Наши летчики работают в любое время суток и при любых метеорологических условиях.

Ранее экипажи штурмовиков Су-25 уничтожили украинский опорный пункт. Удар наносили неуправляемыми ракетами.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.