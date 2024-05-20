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Артиллеристы показали уничтожение склада боеприпасов ВСУ у Днепра

Наши десантники вели огонь с закрытых огневых позиций на дальности до 28 километров.
2024-05-20 05:35:25
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Артиллерийские расчеты 152-мм буксируемых гаубиц 2А36 «Гиацинт-Б» артиллерийского соединения ВДВ группировки войск «Днепр» показали, как уничтожают буксируемую гаубицу М777 и полевой склад украинских боевиков на правом берегу Днепра в Херсонской области. Кадры их работы показало Министерство обороны РФ.

Стрельба велась с закрытых огневых позиций на дальности до 28 километров. Обнаружить противника помог российский беспилотник Zala.

Благодаря успешной совместной работе цели удалось уничтожить. После этого артиллеристы замаскировали орудия и оперативно покинули огневую позицию, укрывшись в заранее подготовленных оборонительных сооружениях.

Ранее бойцы ВДВ уничтожили пехоту ВСУ в районе Вербового. Наши десантники показали, как наносят удары по противнику из гаубиц Д-30.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#ВДВ #армия #артиллерия #Днепр #склад боеприпасов #М777 #Гиацинт-Б
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