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Бойцы ВС РФ нанесли удар по наемникам ВСУ под Харьковом

При попытке контратаковать наши позиции в районах населенных пунктов Волчанск, Липцы и Тихое Харьковской области противник потерял до 230 человек и большое количество бронетехники.
2024-05-19 13:30:06
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Бойцы подразделений группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике иностранного легиона и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Лукьянцы, Веселое и Радгоспное Харьковской области. Как сообщили в Минобороны, отражены пять контратак противника.

«Потери ВСУ составили до 230 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 10 пикапов, 122-мм САУ "Гвоздика", а также 122-мм боевая машина РСЗО "Град"», - сообщили в Минобороны РФ.

Ранее бойцы группировки войск «Север» полностью овладели населенным пунктом Стрелечья в Харьковской области. Штурм начался рано утром. Вначале артиллерия открыла огонь по позициям боевиков, после в атаку пошла пехота. Закрепившись в поселке наши бойцы отодвинули линию фронта от российского приграничья, которое ВСУ регулярно обстреливали с Харьковского направления.

А накануне российские войска освободили населенный пункт Старица в Харьковской области. Контроль над ним удалось взять благодаря активным наступательным действиям. Российские бойцы продолжают продвигаться вглубь обороны националистов.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов

#армия #Минобороны России #ВС РФ #Наемники
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