Бойцы подразделений группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике иностранного легиона и трех бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Лукьянцы, Веселое и Радгоспное Харьковской области. Как сообщили в Минобороны, отражены пять контратак противника.

«Потери ВСУ составили до 230 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 10 пикапов, 122-мм САУ "Гвоздика", а также 122-мм боевая машина РСЗО "Град"», - сообщили в Минобороны РФ.

Ранее бойцы группировки войск «Север» полностью овладели населенным пунктом Стрелечья в Харьковской области. Штурм начался рано утром. Вначале артиллерия открыла огонь по позициям боевиков, после в атаку пошла пехота. Закрепившись в поселке наши бойцы отодвинули линию фронта от российского приграничья, которое ВСУ регулярно обстреливали с Харьковского направления.

А накануне российские войска освободили населенный пункт Старица в Харьковской области. Контроль над ним удалось взять благодаря активным наступательным действиям. Российские бойцы продолжают продвигаться вглубь обороны националистов.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов