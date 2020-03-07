Главную икону ВС РФ доставили в Кафедральный Собор в Калининграде

Главную икону ВС РФ «Спас Нерукотворный» доставили в Кафедральный собор Христа Спасителя в Калининграде. В торжественном молебне по случаю прибытия святыни приняли участие представители командования Балтийским флотом, калининградской епархии и областного правительства и администрации города. Также в числе участников мероприятия были военнослужащие Калининградского гарнизона, курсанты филиала ВУНЦ ВМФ в Калининграде, кадеты и юнармейцы.

Икона была доставлена в Калининградскую область специальным военным бортом. После прибытия ее выставили в Кафедральном Свято-Георгиевском морском соборе Балтийского флота и в храме Святого Александра Невского в Балтийске, где все православные военнослужащие гарнизона и гражданский персонал могли поклониться иконе.

Уточняется, что в городе икона будет доступна для поклонения до 10 марта включительно, затем 11-12 марта - в храме Иоанна Предтечи в Гвардейске, 13-14 марта - в соборе Архангела Михаила в Черняховске, 15-16 марта - в храме Всех святых в Гусеве, 17-18 марта - в храме Трех святителей в Советске.

Позже, с 18 по 31 марта, икона будет выставлена в Никольском морском соборе в Кронштадте, где ей смогут поклониться православные военнослужащие Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота.

Главная икона ВС РФ начала свой путь из города-героя Севастополя. Планируется, что икона побывает в 120 городах, посетит более 150 храмов, 300 соединений и воинских частей, преодолев расстояние в более чем 57 000 километров.