Землю с захоронений советских воинов из 12 стран передали для Главного храма ВС РФ

В Центральном музее Вооруженных сил с воинскими почестями сегодня встретили кисеты с землей с мест захоронения советских воинов. В здание их внесла Рота Почетного караула.

Землю передали с могил в Абхазии, Германии, Кыргызстане, США, Украине, Франции, Эстонии, Монголии, Болгарии, Великобритании, Узбекистане и Южной Осетии.

Советский Союз понес самые большие потери в войне. Могилы неизвестных солдат находятся в десятках стран, где сражались и умирали наши красноармейцы.

В память о них организовали акцию «Горсть памяти». К 75-летию Победы в Великой Отечественной почву с захоронений переложат в гильзы. Их разместят на аллее, которая будет вести к Главному храму Вооруженных сил РФ. Открыть его в Подмосковье планируют в мае этого года.