Поздравление на высоте: морпехи ТОФ посвятили женщинам прыжки с парашютом
В качестве праздничного подарка военнослужащие преподнесли прекрасным дамам парашютные прыжки на фоне панорамы Камчатских вулканов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Морские пехотинцы Тихоокеанского флота поздравили женщин с наступающим Международным женским днем и посвятили им парашютные прыжки.
Прыжки выполнялись с высоты 900 метров с использованием парашютных систем «Д-10» и «Арбалет-2».
На площадке приземления в честь праздника морские пехотинцы выстроились в виде надписи «8 Марта».