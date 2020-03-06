В «броне» и с гранатометом: девушки-спецназовцы бригады ЦВО провели тренировку
В элитных частях спецназначения слабого пола нет, поэтому поблажек не дают никому, требования одинаковые как для мужчин, так и для женщин.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Самарской области в преддверии празднования Международного женского дня свое мастерство показали девушки-военнослужащие бригады спецназа Центрального округа.
Учения для них начались с марш-броска в полной выкладке - в броне и с оружием. Дальше началась боевая стрельба, причем не только из пистолетов и автоматов, но и ручных гранатометов.
Боевая подготовка одна для всех, как для мужчин, так и для женщин, и она включает прыжки с парашютом. Правда, как признаются сами девушки, красоту поддерживать ничто не мешает.