Минобороны попросило предприятия промышленности обеспечить бесперебойную поставку стройматериалов для возведения 16 медцентров

В целях своевременного и бесперебойного изготовления и поставки нужного объема материалов для строящихся в 15 регионах России 16-ти многофункциональных медицинских центров замруководителя Минобороны РФ Тимуром Ивановым было направлено обращение к главам производственных предприятий с просьбой организовать непрерывный посменный режим работы для обеспечения хода строительства.

Сейчас все работы на стройплощадках ведутся круглосуточно в три смены. На объектах задействовано свыше трех с половиной тысяч специалистов и 800 единиц техники.

На данный момент на всех объектах строительства закончена заливка фундаментов, военные строители приступили к монтажу зданий.

Абсолютно все центры оснастят современным оборудованием, в том числе компьютерными томографами, оборудованием анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигинации.

Уже определен штат и состав медперсонала строящихся центров, которые проходят обучение и повышение квалификации в Военно-медицинской академии российского Министерства обороны.

Для будущих центров также формируется нужный запас средств индивидуальной защиты и лекарств. Завершение строительства позволит обеспечить необходимой медицинской помощью пациентов из числа как военнослужащих, так и в случае необходимости гражданских лиц.

Первый многофункциональный медицинский центр в Нижнем Новгороде планируется сдать к 20 апреля 2020 года. Кроме того, в период с 10 по 15 апреля в первые восемь центров будет организована поставка и монтаж медоборудования.