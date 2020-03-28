Военные РФ раздали в Латакии более 500 рюкзаков со школьными принадлежностями и сладостями

Военнослужащие РФ раздали в сирийской Латакии более 500 рюкзаков со школьными принадлежностями и сладостями для нуждающихся семей и беженцев. Гуманитарная помощь была собрана общероссийским движением «Сильная Россия».

«Наша основная задача - помочь самому большому достоянию Сирии - детям. Мы привезли канцелярию: тетрадки, книжки, карандаши, фломастеры, журналы для рисования», - сказал лидер движения, член Общественного совета при Минобороны РФ Антон Цветков, отметив, что сейчас в САР, помимо терроризма, появилась новая угроза - коронавирус.

Помощница губернатора провинции Латакия по оказанию гуманитарной помощи Хала Ахмад, в свою очередь, выразила глубокую благодарность российской стороне за оказанную помощь.

Изначально предполагалось, что школьные принадлежности и сладости детям передадут лично, но в Сирии все образовательные учреждения сейчас находятся на карантине для профилактики распространения COVID-19, поэтому гумпомощь пока будет находиться в резиденции губернатора, а после снятия ограничений ее передадут нуждающимся.